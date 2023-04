Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Cegedim: confiant pour l'exercice 2023, le titre monte information fournie par Cercle Finance • 28/04/2023 à 12:01









(CercleFinance.com) - Cegedim s'est montré confiant dans sa capacité à réaliser une croissance organique annuelle du chiffre d'affaires d'au moins 10%, ce qui faisait progresser de 5% le cours de son action vendredi à la Bourse de Paris.



Le concepteur de logiciels destinés aux métiers de la santé et de l'assurance indique avoir généré un chiffre d'affaires de 145,9 millions d'euros au premier trimestre, en croissance de 12,9% en données publiées et de 12,2% en données organiques.



Toutes ses divisions ont contribué à cette croissance, mais la branche Cegedim Santé a accéléré son rythme de croissance avec une progression de 40% par rapport au premier trimestre 2022.



Les déploiements des versions Ségur de ses logiciels de médecine de ville ont ainsi contribué à hauteur de 2,8 millions d'euros sur le trimestre



Malgré les incertitudes sanitaires, économiques, géopolitiques et monétaires dans le monde, le groupe s'est dit confiant dans sa capacité à réaliser une croissance organique annuelle du chiffre d'affaires d'au moins 10%.



Il dit par ailleurs n'anticiper aucune acquisition significative en 2023.





