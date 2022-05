Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Cegedim: choisi par le Centre Hospitalier du Centre Bretagne information fournie par Cercle Finance • 19/05/2022 à 11:10









(CercleFinance.com) - Cegedim Santé et Dedalus annoncent que le Centre Hospitalier du Centre Bretagne a choisi la solution collaborative des deux éditeurs pour étendre son accès aux patients et à la médecine de ville, faisant de ce centre leur premier client commun.



'Cette synergie ouvre de réelles perspectives en territoire pour optimiser la connexion de l'hôpital, acteur local de référence, avec les structures de santé coordonnées', explique la filiale de Cegedim dédiée à l'accompagnement des professionnels de santé et des patients.



La prise de RDV via la plateforme Maiia de Cegedim Santé va permettre au CH CB de faciliter l'accès aux soins de ses patients et réduire la charge administrative de ses équipes au profit de l'accompagnement patient-médecin de ville.





Valeurs associées CEGEDIM Euronext Paris +2.74%