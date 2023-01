Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Cegedim: choisi comme partenaire par PayBIX information fournie par Cercle Finance • 04/01/2023 à 08:18









(CercleFinance.com) - Cegedim SRH annonce avoir été choisi par PayBIX, startup belge spécialisée dans l'unification des solutions de paie et de RH à destination des PME européennes, comme partenaire exclusif en France et en Suisse en vue d'y proposer à ses clients la solution TEAMS.



Ce partenariat permet ainsi à PayBIX de s'appuyer sur un acteur reconnu de l'externalisation de la paie et à Cegedim SRH de renforcer son réseau de partenaires internationaux ainsi que sa capacité à proposer TEAMS au segment des PME.





