Cegedim: certification obtenue pour les data centers information fournie par Cercle Finance • 02/02/2024 à 13:45









(CercleFinance.com) - cegedim.cloud annonce avoir été certifié ISO 50001 pour son système de management de l'énergie de ses datacenters détenus en propre, 'témoignant de son engagement continu en matière de durabilité et d'optimisation de sa performance énergétique'.



Norme internationale établissant les exigences pour un système de gestion de l'énergie, ISO 50001 vise à aider les entreprises à améliorer leur performance énergétique, réduire leur consommation d'énergie et contribuer à la lutte contre le changement climatique.



'Les avantages de cette certification incluent une réduction des coûts énergétiques, une diminution des émissions de gaz à effet de serre, et une amélioration globale de la performance énergétique', souligne Cegedim.





