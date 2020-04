Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Cegedim : centres d'urgence Covid-19 équipés de MLM Cercle Finance • 07/04/2020 à 14:27









(CercleFinance.com) - Cegedim Logiciels Médicaux annonce équiper en un temps record quatre centres d'urgence Covid-19 de la région Centre-Val de Loire avec la solution web MLM : Loches, Amboise, Châteauroux et la cellule sanitaire de délestage de la région en téléconsultations. De nombreuses fonctionnalités ont été développées par CLM afin de faire gagner du temps au personnel soignant, notamment avec le développement et l'intégration d'un formulaire spécifique Covid-19 établi selon les recommandations du Ministère de la Santé.

