Cegedim : cegedim.cloud remporte un contrat auprès de Paris La Défense information fournie par AOF • 14/12/2021 à 08:54



(AOF) - cegedim.cloud a été choisi par Paris La Défense pour la prestation de services d'infrastructure IT et de serveurs virtuels. Paris La Défense s'appuie sur l'expertise de cegedim.cloud en hébergement-infogérance de plateformes critiques afin de poursuivre son développement technologique et atteindre ses ambitions internationales.





Opportunités du télétravail avec de meilleures perspectives

Après les ingénieurs «offshore» employés en Inde ou en Europe de l'Est pour les missions à faible valeur ajoutée, ce sont désormais les fonctions les plus spécialisées qui sont concernées. Capgemini estime que le développement du travail à distance lui permettra de générer des économies de coûts supplémentairesetde mobiliser ses collaborateurs plus efficacement sur le plan international. Le groupe, dont l’organisation devrait reposer sur 40 à 50% de télétravail, évalue le gain potentiel à moyen terme de 1 à 1,5 point sur le taux de marge (11,9% ). Sopra-Steria et Atos se penchent également sur ce mode d’organisation . Les acteurs sont néanmoins conscientsdes limites car le télétravail ne conviendra pas à tous les salariés.