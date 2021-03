Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Cegedim : bien orienté après ses résultats annuels Cercle Finance • 19/03/2021 à 11:55









(CercleFinance.com) - Cegedim gagne près de 3% au lendemain de la publication de ses résultats 2020, d'où ressortent un résultat net part du groupe quadruplé à 10,8 millions d'euros et une marge opérationnelle courante améliorée de 3,5 points à 11,8%. Le chiffre d'affaires a reculé de 1,4%, pour s'établir à 496,9 millions d'euros. Hors effet défavorable de conversion de devises de 0,2% et effet de périmètre de 1%, il est resté quasiment stable avec un recul de 0,2%. Pour 2021, Cegedim anticipe une croissance, en données organiques, de son chiffre d'affaires de l'ordre de 2%, et de son résultat opérationnel courant de l'ordre de 4%. Il n'anticipe pas d'acquisitions significatives pour l'année en cours.

Valeurs associées CEGEDIM Euronext Paris +4.58%