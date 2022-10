Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Cegedim: acquisition de Clinityx information fournie par Cercle Finance • 21/10/2022 à 11:13









(CercleFinance.com) - Cegedim annonce l'acquisition de Clinityx, spécialiste dans les modèles innovants de valorisation de la donnée de santé en France, complétant ainsi son portefeuille de solutions, études (Real World Evidence) et données de vie réelle (Real World Data).



En qualité de bureau d'études, Clinityx accompagne les industriels (laboratoires pharmaceutiques et sociétés de medtech) dans la mise en oeuvre de leurs études de vie réelle exploratoires ou à destination des autorités de santé.



En vue d'asseoir sa croissance, et de maintenir sa dynamique d'innovation, cette société a établi un rapprochement avec Cegedim qui, en juillet 2022, a pris une participation majoritaire au capital de Clinityx.





Valeurs associées CEGEDIM Euronext Paris -2.99%