Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Cegedim: acquisition dans les soins dentaires information fournie par Cercle Finance • 16/02/2024 à 07:25









(CercleFinance.com) - Cegedim annonce l'acquisition de Visiodent, société de solutions de gestion pour les cabinets dentaires et les centres de santé, qui a réalisé l'an dernier un chiffre d'affaires d'environ 10 millions d'euros, et sera intégré au groupe à compter du 1er mars.



Cette opération dote sa filiale Cegedim Santé d'une offre de référence pour les dentistes libéraux et centres de santé dentaires et polyvalents, et accroît son leadership sur le marché de l'édition de logiciels à destination des professionnels de santé.



Cette acquisition s'inscrit pleinement dans le plan de développement initié depuis l'entrée des investisseurs stratégiques (le Groupe VYV, Malakoff Humanis et Pro BTP) dans le capital de Cegedim Santé en mai 2022.





Valeurs associées CEGEDIM Euronext Paris -0.60%