CEGEDIM a multiplié son bénéfice net par quatre en 2020

(AOF) - Cegedim a publié un bénéfice de 10,8 millions d'euros pour le compte de l'exercice 2020, une croissance de plus de 300% sur un an. Le résultat opérationnel courant est lui en hausse de 11,8% à 41,5 millions d'euros. En revanche, le chiffre d'affaires consolidé a reculé de 1,4%, pour s'établir à 496,9 millions d'euros, en raison notamment d'un effet périmètre défavorable de 5,2 millions d'euros dû à la cession de la quasi-totalité du fonds de commerce de Pulse Systems Inc aux Etats-Unis en août 2019.

Pour 2021, l'éditeur de logiciels métiers destinés aux professionnels de la santé et de l'assurance anticipe une croissance, en données organiques, de son chiffre d'affaires de l'ordre de 2%, et de son résultat opérationnel courant de l'ordre de 4%. Elle n'anticipe pas d'acquisitions significatives au cours du prochain exercice.

Des emplois menacés

Selon les prévisions du Syndicat professionnel des acteurs du numérique (Syntec Numérique), le recul de l'activité devrait atteindre 4,6% pour l'ensemble de l'année 2020. Néanmoins la fin d'année a été plus clémente pour les professionnels. La situation s'est légèrement améliorée depuis septembre, au niveau des appels d'offres et du carnet de commandes.

Les acteurs du conseil en technologies auront particulièrement souffert en 2020, en enregistrant une chute de 12,3% de leur activité. Ils sont, en effet, très présents dans deux secteurs particulièrement impactés par la crise sanitaire, l'aéronautique civile et l'automobile. C'est dans le conseil en technologies que le risque de suppressions d'emplois est le plus important. Syntec Numérique évalue à 10.000 les postes en danger sur ce créneau.

Très prudents, les professionnels s'attendent à un rebond de 1% pour le secteur en 2021.