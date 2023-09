Cédric Villani : «L’IA est un remarquable chapitre de la révolution de l’information»

Cédric Villani, mathématicien. (© Julien Dauré)

Cédric Villani, mathématicien, lauréat en 2010 de la médaille Fields, a accordé un entretien au Revenu

Spécialiste d’analyse mathématique, ancien directeur de l’institut Henri-Poincaré, Cédric Villani est élu député de l’Essonne en 2017, sous l'étiquette La République en Marche (LREM). En 2020, il est candidat pour les élections municipales à Paris mais son parti désigne Benjamin Griveaux.

Exclu du parti, il est élu conseiller du XIVe arrondissement et rejoint Génération Écologie. Il se représente sous cette bannière aux élections législatives de 2022, au sein de la coalition Nupes, mais n'est pas réélu dans sa circonscription.

Il est auteur de plusieurs livres, dont Théorème vivant (Grasset) et Les Mathématiques sont la poésie des sciences (Flammarion).

Depuis que vous n’êtes plus député «macroniste», vous êtes devenu membre de Génération Écologie, vous êtes parti en Colombie rencontrer des chamans… Quel est votre moteur aujourd’hui ?

Cédric Villani : Les urnes m’ont été défavorables, à quelques voix près, c’est la vie ! Une nouvelle période a commencé pour moi, tout en approfondissement et synthèse. J’ai repris ma casquette universitaire à Lyon 1 et à l’Institut des hautes études scientifiques, repris le chemin des livres, recherches, cours, colloques, conférences… Mais mes thèmes ont été enrichis par mon expérience parlementaire.

Mes conférences traitent de mathématique, mais aussi d'écosystèmes, d'écologie