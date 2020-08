Ceconomy : dans le vert après ses trimestriels

(CercleFinance.com) - Ceconomy gagne près de 2% à Francfort, après la publication par le distributeur d'électronique grand public d'un EBIT ajusté de -45 millions d'euros au titre de son troisième trimestre 2019-20, pratiquement stable en comparaison annuelle.

A environ 4,1 milliards d'euros, son chiffre d'affaires s'est contracté de 8,4% hors effets de changes et de périmètre sous l'effet des mesures contre la pandémie, les ventes ayant toutefois évolué plus positivement vers la fin de la période.

Sur l'hypothèse d'une absence de nouvelles restrictions liées à la Covid-19 sur les derniers mois de l'exercice, Ceconomy n'attend plus qu'une légère baisse de ses ventes hors effets de changes et anticipe un EBIT entre 165 et 185 millions d'euros en 2019-20.