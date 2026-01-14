Ce que le dépôt de bilan de Saks Global révèle sur ses actifs, ses créanciers et son financement

Le conglomérat de grands magasins haut de gamme Saks Global s'est placé sous la protection de la loi sur les faillites mardi en fin de journée, à peine un an après la conclusion d'un accord visant à créer un géant du luxe.

Il s'agit de l'un des plus grands effondrements du commerce de détail depuis la pandémie, qui jette un doute sur l'avenir de la mode de luxe aux États-Unis.

Voici quelques informations clés concernant le dépôt de la requête de Saks au titre du chapitre 11:

ACTIF ET PASSIF:

Selon les documents déposés au tribunal des faillites de Houston (Texas), Saks Global a estimé son actif et son passif dans une fourchette de 1 à 10 milliards de dollars.

Le distributeur avait environ 3,4 milliards de dollars d'obligations financées avant le dépôt de la demande, y compris des accords de crédit à terme et des billets émis, avec une dette de 275 millions de dollars liée à l'acquisition de Neiman Marcus devant arriver à échéance en février, selon un document déposé au tribunal.

Le distributeur a déclaré dans son dossier qu'il exploitait environ 70 magasins de luxe et qu'il possédait ou avait des baux fonciers sur environ 8,4 millions de mètres carrés de biens immobiliers et d'investissements aux États-Unis.

PRINCIPAUX CRÉANCIERS DE LUXE NON GARANTIS:

La société a estimé le nombre de ses créanciers entre 10 001 et 25 000. Il s'agit de plusieurs marques de luxe, Chanel en tête avec environ 136 millions de dollars, suivi de Kering, propriétaire de Gucci, avec 60 millions de dollars.

Le plus grand conglomérat de luxe au monde, LVMH LVMH.PA , figure sur la liste des créanciers non garantis avec 26 millions de dollars.

Les 30 principaux créanciers, qui ont des créances non garanties et ne sont pas des initiés, **se voient collectivement devoir** environ 712 millions de dollars, a indiqué la société dans son dossier.

NOUVEAU FINANCEMENT:

Saks recevra immédiatement 1 milliard de dollars en espèces par le biais d'un prêt de débiteur en possession d'un groupe d'investisseurs, a déclaré la société.

Au total, la société a déclaré avoir obtenu un engagement de financement d'environ 1,75 milliard de dollars, dont 1,5 milliard de dollars d'un groupe ad hoc de détenteurs d'obligations garanties de premier rang et le reste par l'intermédiaire de ses prêteurs sur actifs.

CHANGEMENT DE DIRECTION:

Van Raemdonck, ancien directeur général du groupe Neiman Marcus avant l'acquisition de Saks Global en 2024, a remplacé Richard Baker, qui a démissionné mardi.

Van Raemdonck rejoindra le directeur financier Brandy Richardson, qui occupait la même fonction lorsqu'il était chez Neiman Marcus, selon la société.

NOMBRE TOTAL D'EMPLOYÉS:

Saks Global comptait environ 16 830 employés, dont environ 87 % à temps plein, selon la déclaration. 22 % de la main-d'œuvre totale est salariée, le reste étant constitué d'employés à l'heure.

La société a demandé l'autorisation du tribunal pour payer environ 140 millions de dollars de compensations et d'avantages dus à ses employés.