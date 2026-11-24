Ce que l'on sait sur Megaspeed, le client de Nvidia mis sur liste noire par les États-Unis

Le ministère américain du Commerce a ajouté lundi Megaspeed, une société basée à Singapour, à sa liste noire commerciale, alors que les États-Unis enquêtent sur la liaison entre Jensen Huang, directeur général de Nvidia NVDA.O , et Alice Huang , une ancienne cadre de Megaspeed soupçonnée d’être une espionne au service de Pékin.

Le ministère du Commerce a également ajouté à la liste des entités Apex Enterprise Solutions, la filiale singapourienne d’Alibaba 9988.HK qui entretient des liens commerciaux avec Megaspeed.

Voici des informations détaillées sur Megaspeed, une entreprise de cloud computing soupçonnée d’aider la Chine à accéder aux puces d’IA avancées de Nvidia, en contournant les contrôles à l’exportation.

QU'EST-CE QUE MEGASPEED?

Megaspeed a été constituée en 2015 sous le nom de 7Road International avant de changer de nom pour devenir Megaspeed International en mars 2023, comme l’indiquent ses documents administratifs.

Elle est devenue partenaire cloud officiel de Nvidia dans la région Asie-Pacifique en novembre 2023, selon une lettre du géant américain des puces électroniques publiée sur le site web de Megaspeed.

L’année suivante, les autorités américaines ont ouvert une enquête sur Megaspeed pour d’éventuelles violations des contrôles à l’exportation, selon un communiqué conjoint des départements de la Justice et du Commerce.

En juin 2025, les autorités américaines, en collaboration avec les autorités singapouriennes, ont procédé à un contrôle sur place chez Megaspeed à Singapour et ont interrogé Alice Huang, alors directrice générale, tandis que Nvidia a inscrit l’entreprise sur sa liste « no sell », selon ce communiqué.

En octobre 2025, le New York Times a rapporté que les autorités américaines enquêtaient pour déterminer si Megaspeed avait aidé des clients chinois à se procurer des puces informatiques Nvidia soumises aux contrôles à l’exportation de Washington. La Chine a nié ces allégations et aucune violation des règles n’a été constatée de la part de Megaspeed.

Megaspeed a fait l’objet d’une nouvelle enquête américaine après la publication, le mois dernier, d’informations selon lesquelles Jensen Huang, de Nvidia, aurait eu une liaison avec Alice Huang, soupçonnée d’agir pour le compte des services de renseignement chinois. La Chine a nié qu’Alice Huang soit une espionne.

Megaspeed a déclaré qu’Alice Huang avait officiellement quitté l’entreprise en août 2025 et qu’elle menait des « activités commerciales légitimes et conformes à la loi ».

Alice Huang contrôlait Megaspeed avant de céder sa participation à Swiftdata, une entité enregistrée à Singapour, fin 2023, laquelle a également été ajoutée lundi à la liste noire commerciale américaine.

Megaspeed possède trois filiales en Malaisie et une en Thaïlande, aux États-Unis, en Australie et en Indonésie. Ses filiales thaïlandaises et malaisiennes ont également été ajoutées à la liste noire commerciale américaine.

LIEN AVEC ALIBABA

Le ministère américain du Commerce a déclaré que Megaspeed et Apex Enterprise avaient été inscrites sur la liste noire en raison du « risque significatif que ces entités soient ou deviennent impliquées dans le détournement de produits informatiques de pointe vers des utilisations finales ou des utilisateurs finaux non autorisés ».

Apex a versé à Megaspeed et à d’autres sociétés environ 4,2 milliards de dollars à titre d’acompte pour la location de capacité informatique en Asie du Sud-Est, et en contrepartie, Apex a obtenu certains de leurs actifs en garantie, a déclaré à Reuters une source proche du dossier.

Cette personne, qui a souhaité rester anonyme car elle n’était pas autorisée à s’exprimer auprès des médias, a précisé que ce type d’accord de paiement anticipé était courant entre les entreprises de centres de données et leurs clients.

La filiale malaisienne de Megaspeed, Speedmatrix, a donné l’ensemble de ses activités en garantie à Apex dans le cadre de l’accord conclu par Megaspeed avec le géant chinois de la technologie Alibaba, a rapporté le Financial Times.

La société malaisienne disposait d’actifs d’environ 8,8 milliards de ringgits (2,14 milliards de dollars) à la fin de l’année 2024 et Apex détient une sûreté légale d’un montant non divulgué sur Speedmatrix, selon leurs documents financiers.

“L'ajout d'Apex Enterprise Solutions à la liste des entités est erroné, car Apex n'a jamais détourné de puces informatiques de pointe soumises à des restrictions d'exportation américaines”, a déclaré Alibaba dans un communiqué mardi. “Nous explorerons toutes les voies juridiques pour protéger nos droits et notre réputation.”

LE RÔLE DE SINGAPOUR

Singapour a indiqué mener depuis février 2025 une enquête sur Megaspeed, ainsi que sur d’autres entreprises et personnes, pour d'éventuelles fausses déclarations liées à l’achat de serveurs et d’autres infractions connexes.

Alice Huang a fait l’objet d’une enquête pour implication présumée dans ces infractions potentielles, compte tenu de sa fonction de directrice générale et de présidente de Megaspeed à l’époque. Les autorités singapouriennes ont précisé qu’elle n’était pas visée par une enquête pour espionnage.

Singapour a indiqué que les enquêtes sur Megaspeed et six personnes liées à l’entreprise se poursuivaient.

Cette enquête intervient alors que les États-Unis ont renforcé la semaine dernière les restrictions , visant à empêcher les entreprises chinoises d’accéder à distance à des puces d’IA de pointe via Singapour et certains autres marchés d’Asie du Sud-Est.

Cette ville-État prospère est devenue ces dernières années un lieu de prédilection pour les entreprises chinoises souhaitant implanter des bureaux à l’étranger, en partie pour réduire leur exposition aux tensions entre les États-Unis et la Chine, une pratique parfois qualifiée de “Singapore-washing”.

Mardi, le Premier ministre singapourien Lawrence Wong a déclaré que Singapour ne souhaitait pas être utilisé ni détourné de son objectif par des entreprises cherchant à contourner les contrôles à l’exportation américains.

Au début du mois, Singapour a indiqué avoir reçu une aide “limitée” de la part des États-Unis dans le cadre de son enquête sur les transactions portant sur des puces d’IA, et ce malgré des demandes répétées adressées au FBI et au ministère de la Justice.