Ce que l'on sait sur la femme d'affaires chinoise Alice Huang

Alice Huang a mené une longue carrière dans la finance chinoise avant de se faire remarquer en tant que cadre supérieure dans la course mondiale aux puces d’intelligence artificielle.

Également connue sous le nom de Huang Le, elle occupait un poste de direction chez Megaspeed, une entreprise technologique basée à Singapour qui était partenaire commercial de Nvidia dans la région Asie-Pacifique. Sa liaison présumée avec Jensen Huang a en partie conduit à la démission de ce dernier de son poste de directeur général de Nvidia le 12 novembre .

Plusieurs médias, dont le New York Times et le Wall Street Journal, ont rapporté que les autorités américaines et d’autres gouvernements soupçonnaient Alice Huang d’espionner pour le compte de Pékin. Au printemps 2026, le secrétaire d’État Marco Rubio a supervisé la rédaction d’une note classifiée détaillant des renseignements indiquant que le ministère chinois de la Sécurité d’État avait recruté Mme Huang pour cibler le directeur général de Nvidia, a rapporté le New York Times.

Reuters n’a pas été en mesure de vérifier les allégations formulées par le New York Times, ni celles d’autres médias, concernant les soupçons d’espionnage en faveur de la Chine pesant sur Mme Huang.

Pékin a nié qu’Alice Huang soit une espionne. Les tentatives de Reuters pour joindre Alice Huang sont restées vaines. Jensen Huang et Alice Huang n’ont aucun lien de parenté.

Voici plus de détails sur ce que l’on sait d’Alice Huang:

SOUPÇONS D’ESPIONNAGE, DÉCLARATIONS DU GOUVERNEMENT

Le New York Times a rapporté le 10 novembre que le secrétaire d’État américain Marco Rubio avait informé le président Donald Trump à bord d’Air Force One, alors qu’ils se rendaient en Chine en mai, de renseignements américains indiquant que Jensen Huang entretenait une relation avec une femme soupçonnée d’être une espionne chinoise.

Selon le Times, qui cite des sources proches du dossier, il s’agissait au moins de la deuxième fois en sept mois que Trump était informé de ces renseignements. Reuters n’a pas pu confirmer ces avertissements adressés à Trump.

Le président Trump a déclaré le 9 novembre que le FBI enquêtait sur ces allégations d’espionnage. Il a indiqué que Jensen Huang lui avait dit n’avoir aucune idée de ces allégations d’espionnage, et a également déclaré qu’il n’avait pas jugé nécessaire de donner suite à ces renseignements lorsqu’il en avait été informé.

Le ministre américain de la Justice, Todd Blanche, a déclaré le 12 novembre que le ministère de la Justice n’était pas encore parvenu à une conclusion quant à savoir si Alice Huang était une espionne au service de la Chine. CNN a rapporté ce jour-là que les responsables des services de renseignement américains s’efforçaient toujours de comprendre la nature de leur relation, citant des sources selon lesquelles il existait des divergences quant à la solidité des preuves indiquant qu’elle avait été recrutée pour espionner au profit de Pékin.

Le ministère de l’Intérieur de Singapour a déclaré le 12 novembre qu’il avait saisi le passeport d’Alice Huang en 2025 dans le cadre d’une enquête la concernant pour d’autres infractions, notamment l’achat de serveurs qui avaient été exportés via Singapour vers la Malaisie sans passer par le marché singapourien. Le ministère a indiqué qu’il n’y avait pas suffisamment de preuves pour établir qu’Alice Huang avait commis une quelconque infraction.

Le ministère des Affaires étrangères du pays a également déclaré avoir reçu une aide « limitée » de la part des États-Unis dans le cadre de son enquête, ouverte en 2025, portant sur de fausses déclarations relatives à l’achat de serveurs et d’autres infractions connexes. Alice Huang a quitté le pays en février et s’est vu interdire de réintégrer le territoire à la suite de l’enquête menée par Singapour, a précisé le ministère.

LIENS AVEC JENSEN HUANG

Le Financial Times a rapporté le 6 novembre qu’Alice Huang avait eu une liaison amoureuse avec Jensen Huang. Le 8 novembre, Jensen Huang a publié un communiqué reconnaissant une relation extraconjugale, sans toutefois nommer Alice Huang dans ce communiqué.

Reuters a vérifié des photos montrant Jensen Huang et Alice Huang ensemble lors de plusieurs événements au cours des deux dernières années et plus, la plus ancienne datant de décembre 2023.

RÔLE CHEZ MEGASPEED

Huang est devenu l’actionnaire majoritaire de Megaspeed International, une société de cloud computing basée à Singapour, en mars 2023, selon le groupe de recherche C4ADS, basé à Washington, qui a examiné les registres de la société.

En octobre 2025, le New York Times a rapporté que la société faisait l’objet d’une enquête américaine visant à déterminer si elle aidait des clients chinois à se procurer des puces Nvidia de pointe soumises aux contrôles à l’exportation de Washington . La Chine a nié cette allégation, et aucune conclusion publique n’a établi que Megaspeed avait enfreint les règles.

En début de semaine, The Information a révélé que les liens entre Jensen Huang et Alice Huang avaient facilité la vente de puces Nvidia à la Chine pour un montant d’au moins 7,5 milliards de dollars .

Megaspeed a déclaré le 12 novembre avoir coopéré avec les autorités américaines lors des inspections.

FONCTIONS AU SEIN DE L'ENTREPRISE

Alice Huang a précédemment travaillé dans le secteur bancaire et la gestion d’investissements, selon les registres du secteur chinois des fonds d’investissement et un profil référencé sur la base de données des fonds privés Simuwang, qui mentionne également une carrière antérieure dans le journalisme télévisé. Elle a également occupé des postes de direction chez Shanghai Hexi Investment Management, une société d’investissement chinoise.

Elle a occupé des postes à responsabilité au sein d’une société d’investissement de Shanghai avant de rejoindre Megaspeed, selon des documents financiers, des déclarations d’entreprise et des documents internes examinés par Reuters.