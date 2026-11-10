Ce que l'on sait de Megaspeed, client de Nvidia basé à Singapour

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Correction du nom du directeur de Megaspeed: il s'agit de Tan Yong Pong au paragraphe 6, et non de Tan Yong Peng)

par Xinghui Kok

La société de cloud computing Megaspeed, basée à Singapour, fait à nouveau l'objet d'une attention particulière alors que les États-Unis enquêtent sur les liens entre Jensen Huang, directeur général de Nvidia NVDA.O , et la femme d'affaires chinoise Alice Huang , soupçonnée d'être une espionne au service de Pékin.

Voici quelques informations sur Megaspeed, où Huang occupait autrefois un poste de direction.

QU'EST-CE QUE MEGASPEED?

Megaspeed, un client de Nvidia NVDA.O , a été constituée en 2015 sous le nom de 7Road International avant de changer de nom pour devenir Megaspeed International en mars 2023, comme l’indiquent ses documents administratifs.

Elle est détenue à 100 % par Swiftdata, société enregistrée à Singapour et constituée en octobre 2023, qui indique que sa principale activité consiste à fournir des services d’hébergement par des entités autres que des centres de données.

Deux citoyens singapouriens figurent parmi les dirigeants des deux sociétés. Tan Yong Pong a été nommé administrateur de Swiftdata le 31 octobre 2023, avant de devenir administrateur de Megaspeed moins de deux semaines plus tard.

Le même mois, Huang Le a mis fin à un mandat de huit mois en tant que directrice générale de Megaspeed, selon les médias. Huang Le est le nom chinois d’Alice Huang.

Swiftdata partage également une adresse avec Ng Wei Shi Khloe, qui est mentionnée comme secrétaire générale des deux sociétés. Tan et Ng sont les seuls dirigeants répertoriés des deux entreprises dans leurs documents administratifs.

Reuters n’a pas pu contacter Swiftdata dans l’immédiat, et Megaspeed n’a pas répondu à une demande de commentaire.

Megaspeed a fait l’objet d’une enquête américaine en raison de soupçons selon lesquels elle aurait aidé Pékin à accéder aux puces d’IA de pointe de Nvidia, dont l’exportation vers la Chine est soumise à des restrictions.

Sur son site web, elle indique être un partenaire cloud de Nvidia dans la région Asie-Pacifique et offrir un accès aux systèmes GB200 NVL72 et HGX H100 de la société.

Les actifs de Megaspeed ont fortement augmenté, passant de 33 millions de dollars en 2023 à 3 milliards de dollars en 2024, selon ses documents financiers.

Elle a déclaré une perte après impôts de 20 millions de dollars en 2024, contre une perte de 21.283 dollars l’année précédente, tandis que son chiffre d’affaires a bondi à 294 millions de dollars, alors qu’il était nul auparavant.

Son tableau des flux de trésorerie indique que 844.555 dollars ont été consacrés aux activités d’investissement en 2024, après que les activités de financement ont généré 10 millions de dollars de trésorerie l’année précédente.

LE RÔLE DE SINGAPOUR

En octobre dernier, la police de Singapour a déclaré enquêter sur Megaspeed pour « violations présumées de nos lois nationales » après qu’un sénateur américain eut demandé au ministère du Commerce d’enquêter pour déterminer si Megaspeed avait détourné des puces Nvidia.

Le mois dernier, le ministère de l’Intérieur a répondu à des propos parus dans le Wall Street Journal selon lesquels Singapour s’inquiétait des liens entre Alice Huang et Jensen Huang, les autorités menant parallèlement une enquête sur ses liens présumés avec les services de renseignement chinois.

“Nous tenons à préciser que ni le gouvernement singapourien ni ses représentants n’ont tenu de tels propos. Et aucune enquête de ce type n’a été menée à l’encontre d’Alice Huang”, a-t-il déclaré, tout en ajoutant que les enquêtes sur Megaspeed se poursuivaient.

Le ministère n’a pas immédiatement répondu mardi à une demande de commentaires supplémentaires.

Cette riche cité-État est devenue ces dernières années un lieu de prédilection pour les entreprises chinoises souhaitant y implanter des bureaux, dans le but de pratiquer le “Singapore-wash ”, c’est-à-dire de s’établir à Singapour, pays axé sur le commerce, afin de réduire les risques liés aux tensions sino-américaines.

Singapour a déclaré qu’elle n’appliquait pas “les contrôles à l’exportation unilatéraux imposés par d’autres pays”, mais qu’elle agissait “avec fermeté contre les entreprises et les individus qui enfreignent nos lois et se livrent à des pratiques frauduleuses et malhonnêtes”.

Elle mène actuellement une enquête sur quatre autres personnes accusées de fraude liée aux puces électroniques dans une affaire sans rapport avec celle-ci.