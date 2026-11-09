Ce que l'on sait de l'enquête menée par Nvidia sur son directeur général, Jensen Huang

Une puce Nvidia (crédit photo : Adobe Stock )

Jensen Huang, directeur général de Nvidia NVDA.O , fait l'objet d'une enquête du conseil d'administration visant à déterminer s'il a été la cible d'une opération de renseignement étranger, après qu'un article de presse l'a associé à une femme d'affaires chinoise accusée d'avoir transmis des informations à Pékin.

Le New York Times a rapporté le mois dernier que Jensen Huang entretenait une relation avec Alice Huang, une ancienne dirigeante de la société Megaspeed, basée à Singapour, avec qui il n'a aucun lien de parenté, et sur laquelle les autorités américaines ont mené une enquête avant de conclure qu'elle était un agent des services de renseignement chinois.

Voici ce que l'on sait du parcours de Jensen Huang et de son rôle central au sein du fabricant de puces Nvidia, ainsi que de l'enquête menée par les États-Unis sur Megaspeed et Alice Huang.

QUI EST JENSEN HUANG ?

Âgé de 63 ans, Jensen Huang a cofondé Nvidia en 1993 avec Chris Malachowsky et Curtis Priem et dirige l'entreprise depuis lors, ce qui fait de lui l'un des directeurs généraux fondateurs les plus anciens de la Silicon Valley .

Né à Taïwan et ayant grandi aux États-Unis, Jensen Huang est devenu l'une des figures les plus influentes de la révolution de l'IA en transformant Nvidia, qui était à l'origine un fabricant de puces graphiques pour jeux vidéo, en le premier fournisseur mondial de processeurs d'IA.

Ses vestes en cuir, qui sont sa marque de fabrique, et ses lancements de produits très médiatisés ont fait de lui l'un des rares dirigeants d'entreprise au monde à être indissociable de sa société.

Huang est marié depuis des décennies à Lori Huang, qu'il a rencontrée pendant ses études d'ingénieur. Le couple a deux enfants qui travaillent tous deux chez Nvidia.

Leur fille, Madison Huang, est directrice principale du marketing produit et technique pour les plateformes d'IA physique chez Nvidia, tandis que leur fils, Spencer Huang, est responsable des produits logiciels de robotique.

Huang a déclaré dimanche dans un message adressé à ses employés qu'il avait été infidèle à sa femme et qu'il assumait « l'entière responsabilité » de ses actes.

QU'EST-CE QUE FAIT NVIDIA ?

Les puces conçues par Nvidia sont au cœur des grandes tendances technologiques, des jeux vidéo aux voitures autonomes en passant par le cloud computing et l'IA.

Sous la direction de Jensen Huang, l'entreprise a très tôt misé sur l'IA, et lorsque ChatGPT a été lancé fin 2022, les puces de Nvidia occupaient déjà une place centrale face à l'explosion de la demande en calcul pour l'IA.

Nvidia est devenue l'une des entreprises les plus valorisées au monde et un fournisseur incontournable des grandes sociétés technologiques, sa valorisation passant de 420 milliards de dollars fin 2022 à 4 500 milliards de dollars au 6 novembre.

QUI EST ALICE HUANG ET QU'EST-CE QUE MEGASPEED ?

Les États-Unis mènent actuellement une enquête sur Megaspeed , une entreprise de cloud computing basée à Singapour et cliente de Nvidia, soupçonnée d'avoir aidé Pékin à accéder aux puces d'IA de pointe de Nvidia, dont l'exportation vers la Chine est interdite.

Le New York Times a rapporté le mois dernier qu'Alice Huang, une citoyenne chinoise, avait noué des liens étroits avec le patron de Nvidia et aurait transmis des informations directement à Pékin.

Reuters n'a pas pu vérifier de manière indépendante les allégations contenues dans cet article, ni confirmer la situation professionnelle actuelle d'Alice Huang au sein de Megaspeed .

Selon son site web, Megaspeed est un partenaire cloud de Nvidia dans la région Asie-Pacifique, proposant les puces GB200 NVL72 et HGX H100 de Nvidia.

Megaspeed n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire lundi, jour férié à Singapour.

Alice Huang n'avait pas répondu au New York Times le mois dernier lorsque celui-ci avait révélé pour la première fois sa relation avec Huang, et Reuters n'a pas pu déterminer où elle se trouvait lundi pour obtenir ses commentaires.

QUELS ENJEUX DE SÉCURITÉ NATIONALE POURRAIENT ÊTRE EN JEU ?

Nvidia se trouve au cœur de la rivalité technologique entre les États-Unis et la Chine. Washington a imposé depuis 2022 des restrictions sur les exportations de puces d'IA de pointe vers la Chine.

La polémique autour des contacts de Huang avec Alice Huang survient à un moment délicat pour Nvidia. Les investisseurs s'inquiètent déjà de la pérennité du boom de l'IA qui a contribué à l'essor de l'entreprise. L'enquête du conseil d'administration soulève de nouvelles questions quant à l'avenir du dirigeant le plus étroitement associé à son succès.

Des responsables républicains de la Chambre des représentants des États-Unis ont déjà demandé à Jensen Huang de leur faire un compte rendu à la suite de l'article du New York Times, invoquant des préoccupations en matière de sécurité nationale.

Nvidia a déclaré que son conseil d'administration n'avait « aucune raison de croire » que la sécurité nationale américaine ou les secrets de l'entreprise aient été compromis, bien qu'un comité indépendant d'administrateurs examine l'ensemble des informations disponibles.

COMMENT NVIDIA VA-T-ELLE MENER SON ENQUÊTE ?

La société a indiqué qu'un comité d'administrateurs indépendants, assisté d'un conseiller juridique externe indépendant, supervisera l'enquête.

Jensen Huang soutient pleinement cette enquête et s'est engagé à y coopérer, a précisé Nvidia dans un communiqué.

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))