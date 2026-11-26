Ce qu'il faut savoir sur les géants du tabac qui lorgnent sur Imperial Brands

L'intérêt manifesté par Altria, le fabricant de Marlboro, MO.N , pour le fabricant britannique de cigarettes Imperial Brands IMB.L , ainsi que les informations selon lesquelles Japan Tobacco 2914.T envisagerait de faire une offre, ont braqué les projecteurs sur ces trois entreprises dont les produits sont commercialisés sur des dizaines de marchés.

Cet intérêt pour un rachat intervient alors que l'industrie du tabac est confrontée à un déclin à long terme du tabagisme, son principal moteur de profit, et au défi de créer de nouvelles sources de revenus à partir de produits alternatifs tels que les cigarettes électroniques, les dosettes de nicotine et les produits du tabac chauffés.

Voici un aperçu de ces trois entreprises.

(1 $ = 0,7634 livre)

(1 dollar = 159,1700 yens)