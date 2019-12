"Ce n'est pas un scoop, je suis de gauche" : Schiappa réagit après l'exhumation d'un ancien tweet

Un ancien tweet de Marlène Schiappa au sujet des retraites datant de 2015 a fait un retour remarqué depuis deux jours sur les réseaux sociaux. A tel point que la secrétaire d'Etat chargée de l'Egalité hommes-femmes a dû se justifier.

Marlène Schiappa ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

En première ligne depuis plusieurs jours pour défendre et expliquer le projet de réforme des retraites voulu par le gouvernement, dont elle est un membre très actif sur le plan médiatique, Marlène Schiappa doit se démener sur tous les fronts. Et jeudi, c'est celui des réseaux sociaux qui a occupé une partie de sa journée.

En cause, l'exhumation de l'un de ses anciens tweets, daté du 23 mai 2015. Il y était alors question des retraites et l'actuelle secrétaire d'Etat chargée de l'Egalité hommes-femmes y critiquait l'augmentation de l'âge du départ à la retraite, le sujet agitant déjà la sphère politique. "Après 50 ans on ne t'embauche plus mais le MEDEF veut que tu partes à la retraite à 67 ans... Pendant 17 ans, tu fais quoi ?", s'interrogeait celle qui était alors adjointe au maire du Mans.

"Je ne vais pas m'excuser d'être de gauche"

En plein débat sur la réforme des retraites voulue par le gouvernement Edouard Philippe, une réforme qui prévoit notamment la création d'un âgé pivot (ou d'équilibre) à 64 ans, l'ancienne sortie de Marlène Schiappa a évidemment provoqué quelques remous, voire quelques moqueries, les opposants politiques à Emmanuel Macron - notamment Adrien Quatennens pour LFI et Jordan Bardella pour RN - affirmant qu'ils ne disent rien d'autre que ce que disait la secrétaire d'Etat il y a quatre ans et demi.

Sur les ondes d' Europe 1 jeudi soir, Marlène Schiappa a donc dû passer par la case explication : "On exhume des tweets militants de ma part des vingt dernières années en s'étonnant que j'aie produit des tweets de gauche... Ce n'est pas un scoop, je suis de gauche, je le suis toujours. Je ne vais pas m'excuser d'être de gauche et je ne vais pas m'excuser d'avoir défendu les droits sociaux des gens qui travaillent et des gens qui sont à la retraite. C'est ce que je continue de faire au gouvernement et c'est la raison pour laquelle je suis très attachée à ce que dans cette réforme des retraites on ait un âge qui ne soit pas allongé notamment pour certaines femmes. Cette réforme va permettre de partir à 64 ans au lieu de 67 ans."

"Des tweets de gauche, j'en ai fait quelques milliers"

Il y une semaine, un ancien tweet de Marlène Schiappa avait déjà resurgi. Dans celui-ci, la fondatrice du blog " Maman travaille " scandait "Les gens veulent partir à la retraite avant de mourir de fatigue au travail". Un propos pas incompatible avec les projets actuels du gouvernement, selon l'ancienne conseillère municipale mancelle. "Vous savez, des tweets de gauche, j'en ai fait quelques milliers, a-t-elle poursuivi, toujours sur Europe 1 . Je pense qu'on peut chaque semaine les ressortir, ils ne sont pas du tout en contradiction avec ce que nous portons comme projet d'émancipation, avec par exemple une somme plancher de 1000 euros. Il y a 40% de femmes qui touchent moins de 1000 euros à la retraite. Avec cette réforme, elles auront ce socle de 1000 euros."