Ce marché haussier est probablement l'un des moins "aimés de l'histoire, selon NN IP

NN IP maintient une légère surpondération sur les actions, avec une préférence pour les actions non-américaines et celles qui sont décotées. Les bons de Trésor et les Bunds sont neutres.

Même pour ses propres décisions tactiques d'allocation, les incertitudes politiques et macroéconomiques l'ont poussé vers des positions actives prudentes.

(AOF) - Début 2019, la perspective d'une hausse des marchés boursiers et immobiliers de 25 à 30 % ainsi que des rendements obligataires négatifs n'aurait pas été prise au sérieux, observe NN IP. L'augmentation des risques commerciaux, l'incertitude persistante du Brexit, les troubles sociaux, le ralentissement de l'économie et l'absence de croissance des bénéfices ont été quelques-uns des obstacles auxquels le marché a été confronté en 2019, détaille la société de gestion.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2019 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF.

AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.