Cdiscount (groupe CASINO) et la Mutuelle Ociane Matmut renforcent leur partenariat

(AOF) - Après avoir proposé les prestations en complémentaire santé de la Mutuelle Ociane Matmut sur le site de Cdiscount en 2019, c'est une nouvelle offre qui sera proposée à la clientèle du site Cdiscount, filiale du groupe Casino, dès septembre. À travers cette nouvelle offre, « Elsie », les deux partenaires ont souhaité mettre en avant un parcours client innovant puisqu'entièrement digital et modulaire. « En effet, il permet de déterminer en quelques minutes seulement les besoins du client et de lui proposer une offre sur-mesure adaptée au prix juste », expliquent les deux sociétés.

Trois niveaux de couverture sont proposés sur chacun des 3 grands postes principaux de prestations santé que sont les soins courants et l'hospitalisation, l'optique et le dentaire.

" Des services santé digitaux seront également proposés pour améliorer et faciliter l'accès aux soins grâce notamment à des services de téléconsultation, et à des réseaux de soins dédiés aux équipements optiques et prothèses auditives ", ajoutent les deux entreprises.

Cette offre présente la particularité d'être entièrement digitalisée de la souscription à la gestion de son contrat santé.

