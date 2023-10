Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CDC: émission obligataire durable de 500 ME sur 7 ans information fournie par Cercle Finance • 11/10/2023 à 16:15









(CercleFinance.com) - La Caisse des Dépôtsv (CDC) annonce le lancement ce jour d'une nouvelle Obligation Durable d'un montant de 500 millions d'euros

et d'une maturité de 7 ans.



Pour la CDC, il s'agit de la 7ème obligation ESG émise depuis 2017

et dont le livre d'ordre a réuni près de 50 investisseurs.



Ce nouvel emprunt de référence a été émis à un spread de +28 points de base au-dessus de l'OAT du 25 novembre 2030.



Les fonds levés via cette opération permettront de financer des projets verts (22%) et sociaux (78%), dans des secteurs fondamentaux, tels que l'immobilier vert, la construction/réhabilitation thermique de logements sociaux, l'accès au numérique, et l'accompagnement du vieillissement de la population.





