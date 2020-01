Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CdA : vers un nouvel attributaire pour les 2Alpes Cercle Finance • 29/01/2020 à 07:37









(CercleFinance.com) - La Compagnie des Alpes (CdA) annonce que les communes délégantes soumettront aux conseils municipaux de février 2020 le choix d'un nouvel opérateur, en tant qu'attributaire du contrat pour le domaine skiable des 2Alpes, en lieu et place de sa filiale Deux Alpes Loisirs. Cette dernière a contribué à hauteur de 40 millions d'euros au chiffre d'affaires du groupe en 2018-19. L'activité de la saison en cours continuera d'être assurée par Deux Alpes Loisirs au moins jusqu'à la fin de l'exercice fiscal. En cas d'approbation, cette décision n'aura pas d'impact sur les objectifs du groupe. Elle donnera lieu par ailleurs à l'indemnisation de Deux Alpes Loisirs pour les biens de retour et le manque à gagner conformément aux dispositions de la Délégation de Service Public.

