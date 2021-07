CDA : signature du traité d'apport par la CDC de sa participation de 24 % au capital du Futuroscope

AOF - EN SAVOIR PLUS

L'opération d'apport est soumise à des conditions suspensives et notamment l'obtention par la CDC auprès de l'AMF d'une décision de dérogation à l'obligation pour la CDC de déposer un projet d'offre publique sur les actions de la CDA au résultat de la réalisation de l'opération d'apport.

L'apport donnera lieu à l'émission au profit de la CDC de 1 237 180 actions ordinaires nouvelles de la CDA, d'une valeur nominale unitaire de cinquante centimes d'euro (0,50 euro) à créer par augmentation de capital d'un montant nominal total de 618 590 euros et d'une prime d'apport de 19 381 410 euros.

La valeur de référence retenue entre les parties pour les actions SPF apportées est de 20 millions d'euros et celle de CDA est de l'ordre de 563 millions d'euros avant prise en compte de l'augmentation de capital d'environ 231 millions d'euros dont le règlement-livraison est intervenu le 30 juin dernier (correspondant à une valeur des actions CDA d'environ 794 millions d'euros après prise en compte de cette augmentation de capital).

(AOF) - La Compagnie des Alpes (« CDA ») et la Caisse des Dépôts (« CDC ») ont signé le traité d'apport relatif au projet d'apport à la CDA de 371 402 actions ordinaires de la Société du Parc du Futuroscope (« SPF ») actuellement détenues par la CDC.

