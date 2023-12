Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CDA: hausse de 4% du résultat net annuel information fournie par Cercle Finance • 05/12/2023 à 08:40









(CercleFinance.com) - La Compagnie des Alpes (CDA) publie un résultat net part du groupe, hors éléments non récurrents, en hausse de 4,1% à 87 millions d'euros au titre de son exercice 2022-23, ainsi qu'un taux de marge d'EBO hors éléments non récurrents en repli de 1,4 point à 26,9%.



Le chiffre d'affaires du groupe de domaines skiables et de parcs de loisirs s'élève à près de 1,13 milliard d'euros, en croissance de 17,4%. Hors éléments non récurrents comptabilisés en 2021-22, la croissance a atteint 10,6% à périmètre comparable.



La CDA proposera à l'AG du 14 mars prochain un dividende annuel de 0,91 euro par action, en augmentation de 10%. Pour 2023-24, elle vise notamment un EBO en progression de 7% minimum par rapport à 2022-23 hors éléments non récurrents.





