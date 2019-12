Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CDA : en forte hausse, dans la 'shortlist' d'un analyste Cercle Finance • 04/12/2019 à 17:19









(CercleFinance.com) - Le titre progresse de près de 2,6% après une analyse positive. L'action Compagnie des Alpes (CDA) fait son entrée dans la sélection mensuelle de valeurs favorites de Portzamparc pour décembre. Le dossier est toujours conseillé à l'achat avec une cible de 33,5 euros. Les analystes relèvent d'abord la 'résilience' de l'activité historique de domaines skiables, malgré un marché difficile, ainsi que le dynamisme des Destinations de loisirs, les parcs à thème. Ce qui devrait conduire à des 'résultats sans surprise' qui devraient s'accompagner ensuite d'une accélération du cash flow libre, puisque le pic d'investissement devrait être atteint durant l'exercice 2018/2019. Enfin, selon Portzamparc, CDA demeure excessivement décoté.

Valeurs associées CIE DES ALPES Euronext Paris +2.64%