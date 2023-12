Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client CDA: des ombrières photovoltaïques pour les parcs information fournie par Cercle Finance • 22/12/2023 à 08:52









(CercleFinance.com) - La Compagnie des Alpes (CDA) annonce avoir choisi, à l'issue d'une mise en concurrence large, la société GreenYellow pour développer des ombrières photovoltaïques sur ses sites du Futuroscope, de Walibi Rhône Alpes, et du Parc Astérix.



Les projets au Futuroscope et à Walibi Rhône Alpes représenteraient environ 12 MWc, pour une production d'environ 13 GWh par an. Les études terrains débuteront dès janvier, avec pour objectif d'engager les travaux avant fin 2024 et une mise en service en 2025.



Le développement d'ombrières sur ces parcs vise à la fois à sécuriser l'approvisionnement et à optimiser le coût de l'électricité consommée sur ses sites, tout en permettant à la CDA de contribuer à la production d'énergie renouvelable.





