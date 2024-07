Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client CDA: départ du directeur général délégué en septembre information fournie par Cercle Finance • 09/07/2024 à 07:07









(CercleFinance.com) - La Compagnie des Alpes (CDA) annonce que Loïc Bonhoure quittera ses fonctions au sein du groupe le 1er septembre prochain, pour rejoindre Géopost en tant que directeur général adjoint en charge des finances et des acquisitions.



Entré à la CDA le 4 novembre 2019 en tant que directeur général adjoint, notamment en charge de la stratégie, du développement et de l'international, il était depuis le 1er juin 2021 le directeur général délégué du groupe de stations skiables et de parcs d'attraction.





