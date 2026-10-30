CD&R envisage le rachat de Global Payments, un prestataire de services de paiement évalué à 40 milliards de dollars, selon le Financial Times

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(Mise à jour des informations figurant au paragraphe 4)

La société de capital-investissement CD&R envisage d'acquérir Global Payments GPN.N , dont la valeur d'entreprise s'élève à environ 40 milliards de dollars, a rapporté vendredi le Financial Times, citant des sources proches du dossier.

CD&R s'est associée au groupe de capital-investissement GTCR, principal actionnaire de Global Payments, pour présenter une offre conjointe sur cette société de traitement des paiements, ce qui constituerait l'un des plus importants rachats par endettement de l'histoire, ajoute l'article.

L'action de la société affichait une hausse de 11 % en fin d'après-midi. Les négociations sont en cours et l'opération pourrait ne pas aboutir, précise l'article du FT.

CD&R et GTCR ont refusé de commenter , tandis que Global Payments n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Reuters. Reuters n’a pas pu vérifier cette information de manière indépendante.

En 2025, Global Payments avait accepté de racheter Worldpay, concurrent de , à FIS et GTCR dans le cadre d’une opération évaluée à plus de 24 milliards de dollars. Cette acquisition avait fait chuter le cours de son action, les investisseurs ayant rechigné face au prix demandé et au fardeau supplémentaire de la dette.

Plus tard dans l’année, le fonds spéculatif activiste Elliott Investment Management s’est constitué une participation importante dans Global Payments, accentuant la pression sur l’entreprise pour qu’elle justifie cette opération.

Cette levée de boucliers reflétait la frustration des investisseurs face à une acquisition qui semblait aller à l’encontre des promesses antérieures de la direction, qui s’était engagée à se concentrer sur des cessions et à redistribuer des liquidités aux actionnaires.

L’action Global Payments a chuté de plus de 60 % par rapport à son plus haut historique atteint en 2021, sur la base du cours de clôture de jeudi. La société affiche une capitalisation boursière d’environ 23 milliards de dollars, selon les données de LSEG.

Plus généralement, le secteur des paiements est devenu de plus en plus concurrentiel, les acteurs traditionnels subissant la pression des start-ups fintech, des entreprises technologiques et des nouveaux prestataires de paiement numérique.

L’intensification de la concurrence a pesé sur les valorisations de certains acteurs établis, faisant d’eux des cibles potentielles d’acquisition pour les sociétés de capital-investissement et les acheteurs stratégiques cherchant à tirer parti de la baisse des cours boursiers, des bases de clientèle bien établies et de l’importance croissante des paiements numériques.

Plus tôt cette année, Stripe et la société de capital-investissement Advent International ont proposé de racheter le géant des paiements PayPal dans le cadre d’une opération évaluée à environ 53 milliards de dollars, a rapporté Reuters .

Le prix proposé, qui ne représentait qu’une fraction de la capitalisation boursière maximale de PayPal, reflétait des années de pression sur son titre, due en partie à l’intensification de la concurrence dans le secteur des paiements. Les négociations auraient depuis achoppé sur cette décote.