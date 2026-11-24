CD Projekt a annoncé mardi un bénéfice net de 108,5 millions de zlotys au troisième trimestre, en baisse de 43% sur un an, mais supérieur aux 92 millions de zlotys attendus en moyenne par les analystes. Le chiffre d'affaires du développeur polonais de jeux vidéo a également diminué de 31%, à 208,2 millions de zlotys. Cette contraction des résultats s'explique principalement par le recul des revenus issus des ventes de jeux et l'augmentation des dépenses de marketing, malgré la contribution positive de la franchise The Witcher.

En dépit de cette baisse des performances financières, la direction a décidé de verser un acompte sur dividende de 1,20 zloty par action au titre de l'exercice 2026. Piotr Nielubowicz, directeur financier de CD Projekt RED, a souligné la solidité de la situation financière du groupe et de sa trésorerie, lui permettant de redistribuer une partie de ses bénéfices aux actionnaires. Le versement reste toutefois soumis à la publication de l'avis des commissaires aux comptes sur les états financiers du premier semestre 2026, ainsi qu'à l'approbation formelle du conseil de surveillance.