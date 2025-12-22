CBS reporte le reportage de "60 Minutes" sur la prison du CECOT au Salvador

CBS News a retiré un reportage de l'émission "60 Minutes" sur la prison CECOT au Salvador quelques heures avant sa diffusion prévue dimanche, en précisant qu'il serait diffusé ultérieurement.

"La programmation de l'édition de ce soir de 60 Minutes a été mise à jour", a indiqué l'émission sur les réseaux sociaux. "Notre reportage "Inside CECOT" sera diffusé lors d'une prochaine émission", a indiqué l'émission sur X et d'autres plateformes de médias sociaux trois heures avant sa diffusion.

Un porte-parole de CBS News a déclaré dans un courriel que la séquence "nécessitait un reportage supplémentaire".

Dimanche, CBS a supprimé un lien vers la page de la séquence "Inside CECOT". La page, qui contenait auparavant une bande-annonce, affiche désormais le message "La page est introuvable". Cependant, une description sur son site Paramount Plus indiquait précédemment que la séquence devait être diffusée à 19h30 ET dimanche, avec la correspondante Sharyn Alfonsi parlant à des déportés récemment libérés des conditions "brutales et torturantes" qu'ils ont endurées dans la prison.

Cette décision intervient alors que la chaîne subit des changements sous la direction de la rédactrice en chef Bari Weiss , qui a été choisie pour diriger CBS News en octobre après que la société mère de CBS, Paramount Skydance PSKY.O , a racheté la publication en ligne qu'elle avait fondée, The Free Press.

Weiss, ancienne éditorialiste du New York Times et du Wall Street Journal, était considérée comme un choix controversé, car elle n'avait jamais dirigé une salle de rédaction télévisée ni produit de contenu d'information. Le 10 décembre , elle a nommé Tony Dokoupil comme nouveau présentateur de son segment phare "CBS Evening News", en remplacement de la double équipe de présentateurs composée de John Dickerson et Maurice DuBois.

Le CECOT est une méga-prison au Salvador où les États-Unis ont envoyé des centaines de migrants, pour la plupart vénézuéliens, sans procès. Elle a été condamnée par les groupes de défense des droits de l'homme pour ses conditions de détention difficiles.