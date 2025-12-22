CBS reporte le reportage de "60 Minutes" sur la prison du CECOT au Salvador

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

CBS affirme que la séquence nécessitait un complément d'information

Alfonsi affirme que la séquence a été retirée pour des raisons politiques

La prison de CECOT est critiquée par les groupes de défense des droits de l'homme pour la dureté de ses conditions de détention

(Ajout de détails tirés du rapport du NYT dans les paragraphes 4 à 7) par Siddharth Cavale

CBS News a retiré un reportage de l'émission "60 Minutes" sur la prison CECOT au Salvador quelques heures avant sa diffusion prévue dimanche, en précisant qu'il serait diffusé à une date ultérieure.

"La programmation de l'édition de ce soir de 60 Minutes a été mise à jour", a indiqué l'émission sur les réseaux sociaux. « Notre reportage "Inside CECOT" sera diffusé lors d'une prochaine émission », a indiqué l'émission sur X et d'autres plateformes de médias sociaux trois heures avant sa diffusion.

Un porte-parole de CBS News a déclaré dans un courriel que la séquence "nécessitait un reportage supplémentaire".

Le New York Times, citant une copie d'une note écrite par Sharyn Alfonsi, une correspondante qui a fait le reportage, a déclaré que CBS avait retiré la séquence pour des raisons "politiques".

"Notre reportage a été visionné cinq fois et a été approuvé par les avocats de CBS et par le service des normes et pratiques", écrit Alfonsi dans la note, dont le Times a obtenu une copie.

"Les faits sont corrects. À mon avis, le retirer maintenant, après que tous les contrôles internes rigoureux ont été effectués, n'est pas une décision éditoriale, c'est une décision politique."

Elle a ajouté: "Je renvoie toutes les questions à Bari Weiss."

CBS News n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire sur le rapport en dehors des heures normales d'ouverture.

Le CECOT est une méga-prison au Salvador où les États-Unis ont envoyé des centaines de migrants, pour la plupart vénézuéliens, sans procès. Elle a été condamnée par les groupes de défense des droits de l'homme pour ses conditions de détention difficiles.

LIEN SUPPRIMÉ

CBS a supprimé dimanche un lien vers la page du segment "Inside CECOT". La page, qui contenait auparavant une bande-annonce, affiche désormais le message "The page cannot be found" (la page est introuvable).

Cependant, une description sur son site Paramount Plus indiquait que la séquence devait être diffusée dimanche à 19 h 30 HE, la correspondante Sharyn Alfonsi s'entretenant avec des déportés récemment libérés au sujet des conditions "brutales et torturantes" qu'ils ont endurées dans la prison. Cette décision intervient alors que la chaîne subit des changements sous la direction de la rédactrice en chef Bari Weiss , qui a été choisie pour diriger CBS News en octobre après que la société mère de CBS, Paramount Skydance PSKY.O , a racheté la publication en ligne qu'elle avait fondée, The Free Press. Mme Weiss, ancienne journaliste du New York Times et du Wall Street Journal, a été considérée par certains analystes comme un choix controversé, car elle n'avait jamais dirigé une salle de rédaction télévisée ni produit de contenu d'information. Le 10 décembre, elle a nommé Tony Dokoupil comme nouveau présentateur de son segment phare "CBS Evening News", en remplacement de la double équipe de présentateurs composée de John Dickerson et Maurice DuBois.