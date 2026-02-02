CBS News devrait rompre ses liens avec le collaborateur Peter Attia en raison des liens avec Epstein, selon The Wrap

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

CBS News PSKY.O , propriété de Paramount, devrait couper les ponts avec un nouveau collaborateur, Peter Attia, en raison de ses relations avec le financier en disgrâce Jeffrey Epstein, a rapporté le Wrap lundi, citant une personne au fait de la réflexion de la société mère.

Le nom d'Attia est apparu plus de 1 700 fois dans les 3 millions de courriels publiés dans le cadre des dossiers Epstein par le ministère de la justice des États-Unis vendredi, selon le rapport.

Le rapport indique également que dans les courriels, Attia, un expert en bien-être, semble "copain" avec le délinquant sexuel condamné, faisant des blagues grossières et "s'extasiant sur le style de vie "scandaleux" d'Epstein".

CBS News et Attia n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

Ce déménagement potentiel porterait un coup à la stratégie de Bari Weiss, rédactrice en chef de CBS, qui consiste à restructurer les opérations en ajoutant 19 nouveaux collaborateurs et en se concentrant sur l'introduction d'une "mentalité de diffusion en continu" sur le réseau.

M. Attia jouit d'une forte présence sur les réseaux sociaux et compte plus d'un million d'abonnés sur sa chaîne YouTube, où il aborde des sujets liés à la santé, au bien-être et à la longévité. Il compte également plus de 1,5 million de followers sur Instagram.

"Je n'étais impliqué dans aucune activité criminelle", a déclaré Attia dans un message publié sur la plateforme de médias sociaux X. "Mes interactions avec Epstein n'avaient rien à voir avec son abus sexuel ou l'exploitation de qui que ce soit."

"Cela dit, je m'excuse et regrette de m'être mis dans une position où des courriels, dont certains sont embarrassants, de mauvais goût et indéfendables, sont maintenant publics, et c'est de ma faute. J'accepte cette réalité et l'humiliation qui en découle", a-t-il déclaré.