CBRE Investment Management et Cicerone RE Holding BV achètent un immeuble rue d'Artois à Paris

(AOF) - CBRE Investment Management (conseil) et Cicerone RE Holding BV, plateforme d’acquisition internationale du Cicerone Fund gérée par Fabrica SGR, ont finalisé l’acquisition auprès d’ATLAND et PGGM, d’un immeuble de bureaux situé au 33 rue d’Artois, Paris 8ème arrondissement. Édifié en 1923 et bénéficiant d'une excellente localisation au cœur du quartier central des affaires parisien, cet ancien hôtel particulier a été entièrement restructuré aux plus hauts standards techniques et environnementaux, tout en conservant et valorisant ses caractéristiques historiques à l'instar du salon d'honneur.

L'immeuble de 7 étages, doublement exposé et bénéficiant d'un jardin privatif est loué en intégralité à un groupe français de premier rang. Ce dernier bénéficie des certifications environnementales BREEAM Very Good, HQE Excellent, Wiredscore Gold.

"Nous sommes ravis d'avoir réalisé l'acquisition de cet immeuble Prime au sein d'un marché bureaux Parisien toujours en pénurie d'offre locative de qualité et sommes convaincus que ce dernier délivrera les revenus stables et résilients que notre investisseur de long terme recherche", indique Gautier Beurnier, président et directeur des investissements de CBRE Investment Management France.

Matteo Greco, directeur de Cicerone RE Holding BV ajoute : "La stratégie de la société reste axée sur des actifs emblématiques disposant de solides fondamentaux en termes de localisation, qualité immobilière, et locataires de premier rang. De ce point de vue, l'immeuble de la rue d'Artois, situé parmi les principaux lieux iconiques de Paris et disposant de certifications attestant de sa qualité environnementale, répond à toutes ces caractéristiques".

L'opération 33 Artois s'inscrit dans le cadre du partenariat établi entre Atland et PGGM en 2016. L'OPPCI géré par Atland Voisin (société de gestion réglementée, filiale d'Atland) a pour objectif d'investir dans des actifs de bureaux en Ile-de-France.