Cboe Global Markets en hausse après la publication de ses résultats du troisième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 octobre - ** L'action de Cboe Global Markets CBOE.Z progresse de 2,6% à 322,50 dollars lors des échanges avant l'ouverture du marché

** L'opérateur de marché des produits dérivés affiche au troisième trimestre un résultat net ajusté de 379,6 millions de dollars, soit 3,63 dollars par action, contre 279,8 millions de dollars, soit 2,67 dollars par action, un an plus tôt

** Le chiffre d'affaires net progresse de 18% à 712,2 millions, tandis que le chiffre d'affaires net des options bondit de 23% à 469,5 millions de dollars

** La société relève ses prévisions de croissance organique du chiffre d'affaires net total pour 2026, les faisant passer d'une fourchette de croissance à deux chiffres, de moyenne à élevée, à une fourchette de croissance à deux chiffres élevée

** Sur 19 analystes, sept attribuent à l’action la note "achat fort" ou "achat", 11 la note "conserver" et un la note "vendre"; leur objectif de cours médian est de 322,15 dollars – données compilées par LSEG

** À la clôture d'hier, le titre affichait une hausse de 25,2% depuis le début de l'année