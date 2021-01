CBO TERRITORIA satisfait de son activité commerciale

(AOF) - Le promoteur réunionnais CBo Territoria a réalisé une activité commerciale satisfaisante en 2020 malgré la crise de la Covid. Cette performance est soutenue par les contributions du protocole d'accord avec Action Logement/SHLMR et le succès des ventes de parcelles tant en Résidentiel qu'en Entreprise. Elle ponctue le pic d'activités de la Promotion immobilière initiée en 2019 afin de dégager un haut niveau de cash-flow pour co-financer le développement de la Foncière dans des actifs tertiaires.

En 2020, portée par la vente en bloc de 122 logements à Action Logement/SHLMR, l'activité de Promotion immobilière Habitat affiche 177 ventes de logements privés contre 79 en 2019.

Après une année 2019 exceptionnelle (vente du plus grand Leroy Merlin de La Réunion), la Promotion immobilière Entreprise, activité opportuniste et non récurrente du groupe, affiche en 2020 un haut niveau de ventes en terrains à bâtir à 32 516 m2, grâce au succès des parcs d'activités ACTIS et du Portail.

Les multiples défis de l'immobilier tertiaire

Les préoccupations sanitaires, environnementales et l'essor du télétravail sont autant de challenges à relever par le secteur. L'immobilier tertiaire (75% de bureaux, 15 à 20% de commerces) compte plus de 1 milliard de mètres carrés et produit un tiers des gaz à effets de serre. Le dispositif Eco-énergie tertiaire impose aux acteurs, dans les bâtiments de plus de 1.000 m2, une réduction progressive de leurs consommations énergétiques : de 40% d'ici à 2030, 50% en 2040 pour arriver à une neutralité carbone en 2050. Or le secteur n'a affiché qu'une baisse des émissions de gaz à effet de serre de 4% entre 1990 et 2015. Les investisseurs et les utilisateurs recherchent désormais de plus en plus des bâtiments performants sur le plan énergétique.

Favorisée par le télétravail, la flexibilité des immeubles est également un enjeu important car les espaces tertiaires doivent intégrer la notion de mobilité.