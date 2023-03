Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CBo Territoria: résultat net en légère hausse en 2022 information fournie par Cercle Finance • 22/03/2023 à 14:00









(CercleFinance.com) - CBo Territoria publie un résultat net part du groupe en progression de 1,5% à 16 millions d'euros en 2022, soit 0,45 euro par action, et un résultat des activités en hausse de 16,1% à 26,4 millions, porté par la croissance des deux métiers et la maîtrise des frais de structure.



La société foncière et de promotion réunionnaise affiche un chiffre d'affaires annuel stable à 82,1 millions d'euros, dont des loyers nets tertiaires (y compris SME) en hausse de 8,7% à 22,6 millions pour son activité de foncière.



Confiant dans ses perspectives, CBo Territoria proposera à l'assemblée générale du 7 juin, le versement d'un dividende stable de 0,24 euro par action. Pour 2023, il a pour objectif une croissance des loyers bruts tertiaires (y compris SME) de 1%.





