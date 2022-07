CBO Territoria redéploie sa stratégie foncière sur son segment Outdoor

(AOF) - En cédant 40% de ses activités Outdoor à la société d’événementiel et de communication Ilop Réunion, la foncière de développement multi-régionale CBO Territoria poursuit un double objectif, analyse le bureau d'études Invest Securities. D'une part, elle souhaite fidéliser Stéphane André, directeur de activités Outdoor de CBO depuis 2007 et directeur général d'Ilop Réunion et, d'autre part, elle entend ainsi remettre à plat sa politique foncière dans ce domaine d'activité.

Les actifs placés dans la corbeille de l'opération de cession correspondent à trois sites événementiels :

- le Bassin Bleu Country Club situé dans la station balnéaire de Saint-Gilles-les-Bains (golf 18 trous agrémenté d'un complexe sportif et évènementiel) ;

- le jardin d'Eden (jardin ethnobotanique et évènementiel, 30 000 visiteurs par an) situé au cœur de la station balnéaire de St-Gilles l'Ermitage ;

- le Beauséjour Sport Club localisé sur les hauteurs de Sainte-Marie à l'est de Saint-Denis.

Ces sites assurent des points d'ancrage stratégiques pour le développement des activités touristiques de CBO. Le groupe entend notamment développer un projet touristique sur un foncier de 35 hectares constructibles à proximité du Jarden Eden.

D'après Invest Securities, l'opération est un moyen pour CBO de fidéliser le responsable des 3 sites : Stéphane André qui est depuis 2007 le directeur des activités Outdoor de CBO mais aussi le patron d'Ilop Réunion, sans remettre en cause le profil de rentabilité du groupe.

De fait, ces activités événementielles n'ont jamais contribué significativement au résultat. Les activités Outdoor ont généré en 2021 3,5 millions d'euros de revenus, soit 3,9% du chiffre d'affaires total du groupe.

En y ajoutant les activités de coworking, les revenus des activités annexes s'établissaient en 2021 à 4,6 millions d'euros pour une marge opérationnelle de 0,1 million d'euros : autant d'éléments qui suggèrent un prix de cession des parts relativement faible, selon l'analyste.

La société (87,5 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2021) publiera son chiffre d'affaires du 1er semestre le mercredi 17 août et ses résultats le mardi 13 septembre.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Les foncières face à un marché du bureau moins porteur

En 2021, la demande placée (surfaces louées ou achetées par des utilisateurs) en Ile-de-France demeurait 22 % en deçà de son niveau de pré-crise sanitaire (2,38 millions en 2019), malgré le rebond (+ 32 %, à 1,85 million) engagé au second semestre. Elle est retombée à son niveau de 2013, loin du record de 2017 (2,63 millions). En revanche, au dernier trimestre 2021, l'offre immédiate (stock de bureaux vides) était au plus haut depuis sept ans, à 4 millions de mètres carrés. L'impact du télétravail est difficile à évaluer et il va s'étaler sur plusieurs années, à mesure de l'échéance des baux (durées fermes de trois, six ou neuf ans) et des décisions de déménagement des entreprises. Cette classe d'actifs présente néanmoins l'avantage d'offrir des loyers protégés de l'inflation par l'indexation. En France, l'indice ILAT (Indice des Loyers des Activités Tertiaires) prend, en effet, en compte l'inflation (50 %), les coûts de construction (25 %) et le PIB.