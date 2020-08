Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Cbo Territoria : recul de 22% du CA au 1er semestre Cercle Finance • 20/08/2020 à 15:40









(CercleFinance.com) - Cbo Territoria affiche un chiffre d'affaires du premier semestre 2020 en recul de 21,9% à 37,8 millions d'euros, dont des baisses de 2,2% pour son activité de foncière et de 27,1% pour celle de promotion. Elle explique que le confinement a entrainé un report d'activité de promotion sur les 12 prochains mois, suite au ralentissement des chantiers et de la commercialisation, ainsi que d'importants retards administratifs sur les délivrances d'autorisations. 'Fort d'un bilan solide et d'un business model diversifié, CBo Territoria aborde le second semestre 2020 avec confiance tout en restant prudent dans la gestion de ses activités', affirme la société réunionnaise.

Valeurs associées CBO TERRITORIA Euronext Paris -0.61%