CBo Territoria : investissements à Mayotte et en métropole

(CercleFinance.com) - Le groupe réunionnais CBo Territoria annonce un investissement de 36 millions d'euros dans deux nouveaux ensembles immobiliers, à Mayotte et en métropole, permettant d'accélérer la diversification géographique de son patrimoine. La foncière a ainsi conclu un accord avec Colas pour l'acquisition d'un terrain de 2,9 ha à Combani, Mayotte, pour y développer un nouvel ensemble d'actifs commerciaux de 8.100 m2 SDP, pré-commercialisé à 73%, pour un investissement de 24 millions d'euros. Première opération immobilière en métropole, CBo Territoria fait l'acquisition pour 12 millions d'euros d'un ensemble immobilier de bureaux de 5.000 m2 et 172 parkings, à Roissy-en-France, dans le 'Parc des Reflets' au coeur de la ZAC Paris Nord 2.

