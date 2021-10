CBo Territoria : début de la construction d'un centre commercial à Mayotte

(AOF) - CBo Territoria a annoncé le démarrage de la construction d'un centre commercial à Combani, Mayotte, pour un investissement global de 23 millions d'euros. Le spécialiste de l'immobilier à La Réunion et à Mayotte revendique une commercialisation à hauteur de 79% auprès de Carrefour, Mr.Bricolage, C'TAM et Distrimax. La livraison du centre commercial est prévue pour le second semestre 2023.

Cette opération d'envergure s'inscrit pleinement dans la stratégie de fonciarisation du groupe qui a pour objectif d'accroitre son patrimoine d'actifs tertiaires.

La création de l'équipement est financée par la Banque des Territoires et l'Agence Française de Développement, à parts égales.

CBo Territoria dispose également, en continuité du centre commercial, de 2,8 ha de terrains dont le permis d'aménager a été obtenu, et sur lesquels seront développés des projets immobiliers en Foncière et en Promotion, pour répondre notamment aux besoins d'acteurs institutionnels locaux.

