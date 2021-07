Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CBo Territoria : choisi par l'EPSMR à la Réunion Cercle Finance • 14/07/2021 à 14:02









(CercleFinance.com) - CBo Territoria annonce avoir été choisi par l'Établissement Public de Santé Mentale de La Réunion (EPSMR) pour la réalisation de ses nouveaux locaux dans le quartier d'affaires de La Mare à Sainte-Marie, développé par le groupe. L'équipement vendu en VEFA (vente en état futur d'achèvement) par CBo Territoria, s'étendra sur 3.100 m2, quatre étages et comprendra 50 parkings. Il permettra à l'établissement de rassembler une partie de ses équipes sur un seul site. Le bâtiment bénéficiera d'une construction bioclimatique afin d'optimiser sa consommation d'énergie et d'un système de distribution d'eau conçu pour réduire les consommations. Les travaux débuteront dans les prochains jours pour une livraison prévue en février 2023.

Valeurs associées CBO TERRITORIA Euronext Paris +0.84%