Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client CBo Territoria: cession de lots résidentiels à Beauséjour information fournie par Cercle Finance • 08/01/2024 à 07:25









(CercleFinance.com) - CBo Territoria indique avoir finalisé la cession à la SHLMR / Action Logement de 133 lots résidentiels situés à Beauséjour, sur l'île de La Réunion, dans la continuité de leur protocole de cession progressive d'actifs résidentiels signé en 2019.



Cet accord porte sur trois résidences livrées en 2015 et 2016 situées à Beauséjour, 'première ville durable de référence en milieu tropical'. En tenant compte de ces cessions, CBo Territoria détient 79 lots résidentiels au 31 décembre 2023.





Valeurs associées CBO TERRITORIA Euronext Paris +0.27%