CBo Territoria : cession de la gestion immobilière habitat

(CercleFinance.com) - Dans le cadre de sa stratégie de 'fonciarisation', CBo Territoria annonce la cession de son activité de gestion immobilière habitat à Alter Immobilier, société réunionnaise en gestion immobilière, transaction effective au 1er janvier 2021. L'opération comprend la reprise en gestion des 338 logements intermédiaires détenus en propre par CBo Territoria jusqu'à leur cession échelonnée jusqu'en 2026, ainsi que le transfert de l'ensemble des 166 mandats de gestion Habitat pour compte de tiers.

Valeurs associées CBO TERRITORIA Euronext Paris +0.28%