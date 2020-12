Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CBo Territoria : cession d'une résidence de 51 logements Cercle Finance • 31/12/2020 à 10:15









(CercleFinance.com) - CBo Territoria annonce la cession à Action Logement/SHLMR, pour 7,1 millions d'euros, de la résidence Ugo à Saint-Pierre, composée de 51 logements intermédiaires, soit 13% du patrimoine résidentiel du groupe foncier réunionnais au 30 juin 2020. Cette cession s'inscrit dans le cadre du protocole d'accord signé en septembre 2019 avec Action Logement/SHLMR, prévoyant l'acquisition, échelonnée jusqu'en 2026, de la majorité du parc immobilier de logements intermédiaires détenus par CBo Territoria. Suite à la cession de la résidence Ugo, le groupe détient désormais 344 lots dont 268 réservés par Action Logement dans le cadre du protocole d'accord de 2019, les 76 logements résiduels étant en cours de cession à la découpe à des particuliers.

