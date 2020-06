Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CBo Territoria : 68% du dividende 2019 payé en actions Cercle Finance • 29/06/2020 à 08:03









(CercleFinance.com) - CBo Territoria annonce qu'à l'issue de la période d'option, du 10 au 24 juin, 68% des droits ont été exercés en faveur d'un paiement en actions du dividende au titre de 2019, lui permettant de renforcer ses fonds propres à hauteur de 5,3 millions d'euros. Le prix de l'action nouvelle remise en paiement du dividende a été fixé à 3,02 euros. L'opération entraînera la création de 1.785.664 actions ordinaires nouvelles, soit 4,89% du nouveau capital après augmentation. Le règlement-livraison et l'admission aux négociations de ces nouvelles actions sur Euronext Paris interviendront le 30 juin, tout comme le paiement du dividende en numéraire d'un montant de 2.539.330 euros.

Valeurs associées CBO TERRITORIA Euronext Paris 0.00%