Les "Catherinettes" et "Nicolas" réunis à la mairie de Paris, le 25 novembre 2026 ( AFP / Dimitar DILKOFF )

Concurrentes toute l'année, réunies pour trinquer un jour par an : les grandes maisons de mode parisiennes ont célébré mercredi les "Catherinettes et Nicolas", une tradition des ateliers de couture aujourd'hui réinventée comme une fête de la jeune génération du secteur.

"La haute couture, ce n'est pas que les podiums, c'est vous", lance sous les ors de l'Hôtel de Ville Anouch Toranian, adjointe au maire de Paris chargée des commerces et de l'artisanat, à un public mêlant apprentis, techniciens, agents de sécurité, couturières, comptables ou community managers des grandes marques du luxe, qui n'ont en commun que leur âge - 25 ans pour les femmes et 30 ans pour les hommes - et leur étrange chapeau.

Les quelque 300 participants, venus de 18 maisons (Balenciaga, Chanel, Valette Studio, Maison Michel, Kenzo...) et de trois écoles de mode, arborent tous un couvre-chef obligatoirement jaune et vert confectionné pour l'occasion.

Bibi de dentelle surmonté d'un skate, statue de la place de la République, messages engagés, ticket de cinéma, déesse antique : chacun et chacune exprime à travers sa coiffe ce qui le touche ou le définit.

"Ce sont des couleurs affreuses, mais c'est comme ça, c'est la tradition", s'amuse Jérémie (prénom modifié), 30 ans, couturier dans les ateliers haute couture de Dior.

Née au Moyen Âge, la tradition veut que les jeunes femmes encore célibataires à 25 ans "coiffent sainte Catherine", patronne des filles à marier, en renouvelant chaque 25 novembre la coiffe de ses statues.

Métiers de la main

Les ateliers de couture parisiens en ont fait depuis plus d'un siècle leur jour de fête, autour d'un chapeau jaune (la foi) et vert (la sagesse), en y associant leur pendant masculin, moins connu : les "Nicolas", célibataires de 30 ans, saint Nicolas étant lui aussi protecteur des jeunes gens non mariés.

"Il y a deux ans, nous nous sommes demandé comment moderniser tout ça, notamment en supprimant la question de la conjugalité, pour en faire la fête de toute une génération, avec un esprit plus dancefloor", explique l'organisateur, Pascal Morand, président exécutif de la Fédération de la haute couture et de la mode.

Dans l'univers fermé et feutré des maisons de couture et de luxe, cette journée de fête et de relâchement est très attendue.

"Cela fait sept ans que j'attends ça", confie Emma, couturière dans une grande maison parisienne, entrée en contrat d'apprentissage et qui craint de ne pas pouvoir y rester.

Alors qu'une partie de la jeunesse française, inquiète pour son avenir, se mobilise depuis la rentrée, les jeunes salariés de la haute couture se disent eux aussi sur la sellette.

"On a peur, bien sûr, que notre métier disparaisse. Nous travaillons à la main, à notre rythme, parfois des centaines d'heures pour une robe, et on ne pourra pas aller plus vite que la musique, même si on nous le demande", complète la jeune couturière.

Pour la Fédération, ce secteur, pilier de l'économie française qui emploie plus d'un demi-million de personnes dans sa définition élargie, n'échappe pas aux craintes de la jeunesse "sur l'environnement et la numérisation accélérée". Mais les ateliers sont pour l'instant à l'abri, assure son président exécutif Pascal Morand.

"Ces métiers de la main, nous sommes très loin de pouvoir les reproduire artificiellement, et il en est de même pour la création immatérielle et l'imaginaire", souligne-t-il.