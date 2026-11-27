Un radar Eurosam Samp/T NG et un système Ground Fire 300 au Salon international de l'aéronautique et de l'espace de Paris-Le Bourget

ZURICH, 27 novembre (Reuters) - La Suisse pourrait bénéficier d'une ‌coopération industrielle et militaire plus étroite si elle optait pour le système de défense aérienne ​franco-italien SAMP/T NG, a déclaré vendredi la ministre française de la Défense, Catherine Vautrin, peu avant une rencontre avec son homologue suisse.

"L'acquisition du SAMP/T NG permettrait à la Suisse de ​se doter des capacités de maintenance nécessaires sur son propre territoire et d'assurer ainsi son autonomie opérationnelle à long ​terme", -t-elle déclaré au journal suisse Neue Zürcher Zeitung.

Catherine Vautrin, ⁠qui rencontre dans la journée à Berne le ministre de la Défense suisse Martin ‌Pfister, a précisé que les livraisons pourraient débuter dès 2029, en fonction de la date à laquelle la Suisse prendrait sa décision.

La Suisse étudie ​à la fois le SAMP/T ‌NG — produit par le consortium franco-italien Eurosam, qui regroupe MBDA ⁠France, MBDA Italie et Thales — et le Barak MX israélien dans le cadre de son projet d'acquisition d’un nouveau système de défense aérienne terrestre.

Le gouvernement a dit qu'il comptait choisir ⁠d'ici le début de ‌l'année prochaine entre les deux propositions. La Suisse entend dans le même ⁠temps faire l'acquisition d'un système américain de défense antimissile Patriot.

Catherine Vautrin a déclaré que ‌la version précédente du SAMP/T avait fait ses preuves en Ukraine et ⁠que les entreprises françaises étaient en mesure de fournir rapidement des ⁠systèmes efficaces à des ‌prix compétitifs.

Elle a ajouté que le SAMP/T NG nécessiterait un développement continu pour faire face ​aux menaces futures, notamment via l'intégration de nouveaux ‌capteurs, ce qui pourrait créer des opportunités potentielles pour les entreprises suisses.

"Dans ce contexte, il est tout à ​fait envisageable que la Suisse, grâce à son secteur industriel hautement performant, puisse participer au développement de nouvelles capacités", a-t-elle déclaré.

Interrogée sur les conséquences d'un éventuel vote des ⁠électeurs suisses contre l'assouplissement des restrictions sur les exportations d'armes lors d'une référendum prévu dimanche, Cathetrine Vautrin a répondu que cela pourrait réduire les possibilités de collaboration industrielle.

Elle a ajouté que la France et la Suisse signeraient une déclaration d'intention relative à la coopération dans les domaines de la défense et du secteur spatial.

(Par Dave GrahamVersion française Matthieu Huchet, ​édité par Benoit Van Overstraeten)