La Suisse pourrait bénéficier d'une coopération industrielle et militaire plus étroite si elle optait pour le système de défense aérienne franco-italien SAMP/T NG, a déclaré vendredi la ministre française de la Défense, Catherine Vautrin, peu avant une rencontre avec son homologue suisse.

"L'acquisition du SAMP/T NG permettrait à la Suisse de se doter des capacités de maintenance nécessaires sur son propre territoire et d'assurer ainsi son autonomie opérationnelle à long terme", -t-elle déclaré au journal suisse Neue Zürcher Zeitung.

Catherine Vautrin, qui rencontre dans la journée à Berne le ministre de la Défense suisse Martin Pfister, a précisé que les livraisons pourraient débuter dès 2029, en fonction de la date à laquelle la Suisse prendrait sa décision.

La Suisse étudie à la fois le SAMP/T NG — produit par le consortium franco-italien Eurosam, qui regroupe MBDA France, MBDA Italie et Thales TCFP.PA — et le Barak MX israélien dans le cadre de son projet d'acquisition d’un nouveau système de défense aérienne terrestre.

Le gouvernement a dit qu'il comptait choisir d'ici le début de l'année prochaine entre les deux propositions. La Suisse entend dans le même temps faire l'acquisition d'un système américain de défense antimissile Patriot.

Catherine Vautrin a déclaré que la version précédente du SAMP/T avait fait ses preuves en Ukraine et que les entreprises françaises étaient en mesure de fournir rapidement des systèmes efficaces à des prix compétitifs.

Elle a ajouté que le SAMP/T NG nécessiterait un développement continu pour faire face aux menaces futures, notamment via l'intégration de nouveaux capteurs, ce qui pourrait créer des opportunités potentielles pour les entreprises suisses.

"Dans ce contexte, il est tout à fait envisageable que la Suisse, grâce à son secteur industriel hautement performant, puisse participer au développement de nouvelles capacités", a-t-elle déclaré.

Interrogée sur les conséquences d'un éventuel vote des électeurs suisses contre l'assouplissement des restrictions sur les exportations d'armes lors d'une référendum prévu dimanche, Cathetrine Vautrin a répondu que cela pourrait réduire les possibilités de collaboration industrielle.

Elle a ajouté que la France et la Suisse signeraient une déclaration d'intention relative à la coopération dans les domaines de la défense et du secteur spatial.

(Par Dave Graham Version française Matthieu Huchet, édité par Benoit Van Overstraeten)