Catherine Julien-Hiebel nommée à la présidence du CCSF

(AOF) - Le ministre de l’Économie Bruno Le Maire annonce la nomination de Catherine Julien-Hiebel à la présidence du Comité Consultatif du Secteur Financier (CCSF). Actuellement magistrate à la Cour des comptes, elle succèdera à Corinne Dromer, qui a occupé ce poste pendant sept ans et a souhaité faire valoir ses droits à la retraite à l’issue de son mandat actuel. Créé en 2003, le CCSF est une instance de concertation qui réunit l’ensemble des acteurs du secteur financier et qui avec le soutien de la Banque de France, "œuvre au renforcement de la protection des consommateurs".

Diplômée de l'Institut d'études politiques de Paris et de l'Ecole nationale d'administration (promotion Cyrano de Bergerac, 1997-1999), Catherine Julien-Hiebel travaille à la Cour des Comptes depuis 2009. Elle coordonne notamment les rapports sur les avoirs bancaires et les contrats d'assurance-vie en déshérence, ainsi que ceux sur les politiques publiques en faveur de l'inclusion bancaire et de la prévention du surendettement. Depuis 2017, elle exerce les fonctions de responsable du secteur de l'enseignement supérieur.

Bercy souligne que sous la présidence de Corinne Dromer, le CCSF a su préconiser des solutions claires et consensuelles sur des sujets d'importance pour les consommateurs tels que "la tarification des services bancaires, la détention de crypto-actifs ou encore l'assurance-emprunteur".

Le CCSF été récemment chargé par le législateur de suivre l'évolution des frais et de la performance des produits d'épargne financière.